Еще полтора-два часа и они бы погибли: новосибирские гэбээровцы спасли бездомных

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ.

15 декабря в 03:11 сигнал тревожной кнопки поступил из круглосуточного магазина на ул. Гурьевской. Прибывших бойцов ГБР-74 Агентства продавцы торгового павильона попросили вывести на улицу двух бомжей. И хотя такие посетители – частые гости заведений торговли именно в зимнее время, внимание гвардейцев все же привлекло особое состояние мужчин.

То, что сотрудники магазина изначально приняли за состояние алкогольного опьянения, впоследствии вызванные врачи скорой помощи диагностировали как начавшееся переохлаждение. У мужчин понизилась температура тела и была невнятная речь, их клонило в сон. В ожидании медиков гвардейцы накрыли бездомных теплыми служебными куртками, потому что собственная легкая одежда бедолаг явно не соответствовала температуре на улице. За окном было далеко за 20 градусов мороза.

- Еще полтора-два часа, и они бы погибли, - сообщил подъехавший медик. Гвардейцы помогли врачам погрузить мужчин в машину скорой помощи, которая отвезла тех в больницу. После этого ни жизни посетителей, ни спокойной работе самого магазина уже ничего не угрожало.