Губернатор Новосибирской области высказался о влиянии введенных против него западных санкций

Губернатор Травников высказался о попадании в санкционные списки. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Глава Новосибирской области Андрей Травников заявил, что на него не влияют санкции Запада. Об этом губернатор рассказал в пятницу, 16 декабря, на пресс-конференции телеканала ОТС по итогам 2022 года.

– Это никак не влияет на мою жизнь и работу, тем более что я уже попадал в различные санкционные списки, – сообщил губернатор Андрей Травников.

При этом глава региона добавил, что у него нет иностранных активов, поэтому после попадания под санкции для него ничего не изменилось.

Также Андрей Травников удивился, что только 29 губернаторов попали под санкции, хотя каждый регион помогает российской армии. Он предположил, что список будет пополняться.

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