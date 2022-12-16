В мэрии Новосибирска озвучили перспективы развития Ленинской линии метрополитена

В мэрии Новосибирска рассказали о перспективах развития Ленинской линии метро. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Новосибирска рассказали о перспективах развития Ленинской линии метро. Постановление опубликовано на сайте муниципалитета.

Речь идет о территории в Ленинском районе, ограниченной улицами Широкой, Станиславского, Титова и Связистов. В документе описываются изменения, которые местные власти хотят внести в проект планировки территории.

− Мероприятия по развитию проектируемой территории учитывают строительство и ввод в действие в плановый период станций метрополитена Ленинской линии, − говорится в постановлении.

Так, в соответствии с Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирска на 2018-2030 годы планируют открыть две новые станции метро − «Площадь Станиславского» и «Троллейная». Предполагается, что их введут в эксплуатацию до 2030 года.

Ранее КП-Новосибирск писала, что пользователи Госуслуг голосуют за расширение метрополитена в Новосибирске.

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