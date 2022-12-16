Глава Новосибирской области Андрей Травников высказался по поводу участия в выборах губернатора в 2023 году

Андрей Травников отказался признаваться журналистам, какое решение он принял. Фото: стоп-кадр ОТС.

Глава Новосибирской области Андрей Травников принял решение по поводу участия в губернаторских выборах региона в 2023 году. Однако с общественностью он пока этим решением делиться не будет. Об этом губернатор заявил в пятницу, 16 декабря, на пресс-конференции телеканала ОТС по итогам 2022 года.

– Я решение принял, но я его не озвучу, – заявил Андрей Травников на настойчивые вопросы журналистов. – Все хотят побыстрее ввязаться в бой, но я сознательно этот момент оттягиваю.

Губернатор добавил, что в нынешней ситуации считает ненужной лишнюю «политическую суету». Он считает, что сейчас целесообразнее заниматься помощью военнослужащим, жителям Донбасса а также развитием Новосибирской области.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как Андрей Травников относится к вероятной отмене прямых выборов мэра в Новосибирске.

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