В декабре мероприятия в новом ЛДС в Новосибирске проведут без зрителей. Фото: ООО "Элин-Альфа".

Мероприятия в новом новосибирском ЛДС в декабре проведут без зрителей. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор НСО Андрей Травников. Прямую трансляцию мероприятия вел телеканал «ОТС».

По словам Андрея Травникова, основные работы на значимом для региона объекте завершат в декабре. Однако на первые мероприятия зрителей пока не пустят. Глава региона назвал причину этому:

– Возникли некоторые сложности с поставкой оборудования по безопасности. Из-за этого если и будем проводить мероприятия в декабре — то без зрителей, – уточнил Андрей Травников.

Губернатор добавил, что площадь нового ЛДС составляет 71,2 тысячи квадратов.

Ранее сообщалось, что сдать объект планируют к 25 декабря.

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