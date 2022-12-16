В Новосибирске жители улицы Телевизионной провели три дня без отопления в 30-градусные морозы

В Новосибирске жители частного сектора обложились обогревателями и газовыми баллонами, оставшись без отопления на 3 дня. Фото: стоп-кадры.

В Кировском районе Новосибирска жители частного сектора на улице Телевизионной остались без отопления на 3 дня. Теплоснабжение подключили только вечером в четверг. Об этом в пятницу, 16 декабря, КП-Новосибирск рассказала местная жительница Катерина Васильева.

– С 13 декабря не было отопления, многие дома промерзли настолько, что сегодня ночью люди даже не могли запустить у себя поданное тепло, – утверждает Катерина.

Жильцы сообщают, что обращались напрямую в СГК, потому что в частном секторе нет управляющей компании.

– 4 обогревателя, газовая плита работает третьи сутки. Во все службы звоним, никто ничего адекватно ответить не может. Я не знаю, куда послать крик о помощи, чтобы нам помогли. Мы замерзаем здесь, ребята! – высказались местные жители на видео, которое они разослали по группам в соцсетях.

В пресс-службе СГК на вопрос КП-Новосибирск ответили, что все дефекты были устранены еще вчера до конца дня.

– Устраняли дефекты не три дня, а в течение одного рабочего дня, до этого дома были подключены, – заявили в теплосетях. – Вчера в 22 часа работы завершили, но потребовалось несколько часов для прогрева теплосети.

Как объяснили КП-Новосибирск местные жители, тепло уже давали два раза. Однако отопление пропадало вновь, так как порывы происходили на разных участках теплосетей.

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