Губернатор Новосибирской области рассказал, как планирует встретить Новый год. Фото: правительство НСО.
Андрей Травников ответил на вопросы журналистов о том, как собирается встретить Новый год. Об этом он рассказал на итоговой пресс-конференции. Трансляцию которой проводит телеканал «ОТС».
– Традиционно планирую встретить Новый год с семьей, – пояснил глава региона.
Андрей Травников добавил, что не собирается долго отдыхать. После праздника намерен сразу же вернуться к работе.
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