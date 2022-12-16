Губернатор Новосибирской области рассказал, как планирует встретить Новый год. Фото: правительство НСО.

Андрей Травников ответил на вопросы журналистов о том, как собирается встретить Новый год. Об этом он рассказал на итоговой пресс-конференции. Трансляцию которой проводит телеканал «ОТС».

– Традиционно планирую встретить Новый год с семьей, – пояснил глава региона.

Андрей Травников добавил, что не собирается долго отдыхать. После праздника намерен сразу же вернуться к работе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber