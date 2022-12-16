Андрей Травников назвал сроки сдачи ЛДС в Новосибирске. Фото: правительство НСО.

В пятницу, 16 декабря, губернатор НСО Андрей Травников прокомментировал сроки сдали новой Ледовой арены в Новосибирске. Он назвал их на итоговой пресс-конференции. Прямую трансляцию которой ведет телеканал «ОТС».

– Площадь ЛДС составляет 71,2 квадратов. В настоящий момент ведется подготовка документов к сдаче арены, – сказал Андрей Травников.

По словам губернатора, в декабре все основные работы на арене закончат. Однако, если там будут и будут проводить спортивные мероприятия, то пока без зрителей. На это, пояснил Андрей Травников, есть причины.

– Возникли некоторые сложности с поставкой оборудования по безопасности. Все остальные работы будут закончены, – заключил глава региона.

Ранее сообщалось, что сдать новую ледовую арену планировали 25 декабря 2022 года.

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