ВТБ и ВЦИОМ: каждый второй россиянин получает финансовую поддержку от родных

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Согласно результатам совместного исследования ВТБ и ВЦИОМ, подавляющее большинство опрошенных (94%) считают уместным финансово помогать взрослым членам семьи. На деле респонденты оказывают материальную поддержку родителям (27%) и детям (18%). Чаще всего финансовую помощь считают уместным оказывать в случае непредвиденных обстоятельств (80%). Вескими причинами для материальной поддержки россияне считают также получение высшего или специального образования безработных детей и внуков (74%) и выход родителей на пенсию (70%). Две трети опрошенных уверены, что стоит помогать родственнику при потере работы (66%) или оплачивать ремонт в доме родителей (65%). В Сибири по сравнению с другими округами больше тех, кто готов финансово помочь родителям с ремонтом (74%).

При этом практически каждый второй россиянин получает финансовую помощь от родных (46%). Треть респондентов в выборке (29%) принимают ее от родителей, только 9% – от детей (среди опрошенных людей 55-65 лет этот показатель достигает 24%). Сельские жители чаще других финансово поддерживают детей (23%).

Большинство опрошенных россиян принимают участие в планировании семейного бюджета. Более половины делают это совместно с супругом/супругой (63%) или другими членами семьи, а более четверти – самостоятельно (28%). Чаще всего планируют бюджет совместно с супругами в Сибири (69%). Не планируют свой бюджет 5% опрошенных – преимущественно молодые респонденты в возрасте 18-24 лет (21%), а также холостые/незамужние и проживающие с родителями (11 – 13%).

Наиболее важными условиями для стабильности и устойчивости семьи опрошенные россияне считают хорошие взаимоотношения (6,7 баллов из 7 возможных) и здоровье домочадцев (6,38 баллов). На третьем месте – собственное жилье (6,03 балла). Жители Сибирского федерального округа чаще, чем жители других регионов, называли совместный досуг (5,9 баллов) и хорошие взаимоотношения (6,8 баллов).

Большинство опрошенных россиян считают важным делать подарки родным на Новый год (87%). Практически каждый пятый думает, что подарками скорее нужно порадовать детей, а не взрослых (23%), и только 10% придерживаются мнения, что новогодние подарки в принципе можно не дарить. Среди тех, кто планирует дарить подарки родным, 69% планируют потратить на них не более 10 тысяч рублей. Бюджет свыше этой суммы закладывает каждый пятый (20%).

СПРАВКА КП

Опрос проведен ВЦИОМ в период с 1 по 5 декабря 2022 г. по заказу банка ВТБ через интернет-панель «ВЦИОМ-Онлайн». Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Объем выборки: 1662 респондента от 18 до 65 лет. Подробности на сайте ВЦИОМ.