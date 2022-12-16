Контрактник из Бердска Константин Варнавский погиб в ходе спецоперации

В городе Бердске в Новосибирской области простятся с погибшим военнослужащим. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 16 декабря, в Бердске под Новосибирском простятся с 39-летним военнослужащим Константином Варнавским, погибшим в ходе боевых действий в ДНР. Об этом сообщили в пресс-центре администрации Бердска.

Герой служил по контракту и погиб от тяжелого огнестрельного ранения. Прощание с героем проходит с 12 до 13 часов в соборе на улице Максима Горького, 44.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в школе № 91 установили мемориал погибшему герою спецоперации Никите Сухих. Ему было 22 года.

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