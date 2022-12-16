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НовостиОбщество16 декабря 2022 4:56

«Дорога уходит просто во тьму»: новосибирцы жалуются на пожирающий пространство смог

Новосибирцы жалуются на плохую видимость на дорогах из-за смога, накрывшего город
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Новосибирцы жалуются на плохую видимость на дорогах из-за смога, накрывшего город. Фото: предоставлено читателем.

Новосибирцы жалуются на плохую видимость на дорогах из-за смога, накрывшего город. Фото: предоставлено читателем.

Режим черного неба продолжает действовать в Новосибирске. Уже длительное время в городе сохраняются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных веществ в атмосфере. Из-за смога, накрывшего город, людям тяжело дышать. Кроме того, дымка значительно снизила видимость на дорогах.

– Дорога уходит во тьму! Такой смог стоит в городе, – пожаловались КП-Новосибирск читатели.

На фото, которые они прислали в редакцию, видно, что город накрыло темной дымкой. Сделаны кадры на Железнодорожной улице.

НМУ первой степени опасности будут действовать в городе до вечера 16 декабря. По данным сайта Airvoice, уровень загрязнения воздуха в Новосибирске сейчас 7 баллов из 10 возможных.

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