В Новосибирске мэрия закупит 17 остановок за 1,6 млн рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске размесят 17 новых остановок общественного транспорта. На эти цели власти выделят 1,6 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Аукцион объявили в мэрии города.

Согласно документам, опубликованным на сайте, остановочные павильоны разместят до 30 декабря. Заказчиком остановок выступил Городской центр дорожного движения. Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 22 декабря.

В документах говорится, что остановки будут выглядеть как сборная конструкция. Элементы которой включают в себя крышу, стенки, скамейки для сидения и урны. Также в остановке будет декоративное смотровое окно в каркасе боковой стенки.

Деньги на приобретение остановок выделят из бюджета Новосибирска.

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