В Новосибирске экс-директор логистической компании украл и отмыл более 74 миллионов рублей

В Новосибирске директор логистической ж/д компании украл и отмыл 74 миллиона рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

В Новосибирске экс-директора филиала «РЖД Логистика» и его подельников обвинили в мошенничестве в крупном размере и отмывании «преступных» денег на сумму более 74 миллионов рублей. Об этом КП-Новосибирск сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

С 2017 по 2019 годы группа мошенников во главе с бывшим директором воровала деньги, завышая стоимость услуг в сделках с другими компаниями. После этого они совершали фиктивные сделки, чтобы легализовать таким образом похищенные средства.

Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд. Максимальное наказание по двум статьям - до 10 лет лишения свободы.

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