МТС проведет бесплатный мастер-класс по цифровой новогодней фотографии для школьников

Фото: Компания «МТС»

Мастер-класс для юных фотографов состоится 25 декабря в киноцентре «Победа», его проведет новосибирский фотохудожник Алексей Школдин, член Союза Фотохудожников России. Ребят от 11 до 18 лет ждет лекция о секретах съемки городского пейзажа, практическое задание в новогодних локациях и по итогам его выполнения - портфолио-ревью с мастером. По итогам портфолио-ревью, которое пройдет онлайн, лучшие работы будут отмечены призами МТС.

Фото: Компания «МТС»

Мастер-класс проводится в рамках образовательных программ цифрового проекта МТС «Поколение М». Работы новосибирцев будут загружены на сайт фотоконкурса проекта, главный приз которого - стажировка в «РУСС ПРЕСС ФОТО» в Москве!

- Новосибирск - новогодняя столица России, этим объясняется возросший интерес к городу и появление в нем новых локаций, ставших местами притяжения горожан и гостей города: Дом снежинки, самый длинный каток в России, Приёмная Деда Мороза и другие. Мастер-класс предоставит юным фотографам возможность перенять опыт мастера и запечатлеть родной город в новом ракурсе, а также получить дополнительные навыки для подачи более профессиональных фотографий на фотоконкурс «Поколения М», - подчеркнул директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.