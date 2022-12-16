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НовостиОбщество16 декабря 2022 2:39

Клиенты Сбера в Сибири с начала года приобрели и построили почти 11 тысяч домов в ипотеку

С начала года клиенты Сибирского банка приобрели и построили в ипотеку почти 11 тысяч индивидуальных жилых домов. Суммарный кредитный портфель по этим сделкам превысил 25 млрд рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Среди регионов Сибири наибольший спрос на дома в Алтайском отделении Сбера: с начала года здесь оформлено более 2200 сделок. На втором месте - Кемеровское отделение, где клиенты приобрели чуть менее 2000 домов. В Новосибирской области в уходящем году благодаря ипотеке от Сбера было приобретено почти 1900 индивидуальных домов.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

- Мы внимательно следим за трендами на рынке жилья и периодически трансформируем свои ипотечные продукты, стараясь делать их доступными как можно большему числу наших клиентов. В этом году особую популярность приобретают индивидуальные дома на земле, и Сбер распространил ипотеку на завершение строительства жилого дома на госпрограммы. Теперь строительства дома с нуля или завершение строительных работ доступно через популярные льготные программы с господдержкой.