Улицы Новосибирска утром 16 декабря сковали пробки в 6 баллов.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Утром 16 декабря улицы Новосибирска сковали пробки в 6 баллов. Заторы на проезде Энергетиков, улицах Широкой, Станционной, Ватутина, Станиславского и Котовского. Пробка на площади Труда. Об этом сообщает «2ГИС».
Затруднено движение по улицам Немировича-Данченко, Сибиряков-Гвардейцев, Титова и Троллейной. Заторы на Блюхера, Новогодней, площади Лыщинского и проспекте Карла Маркса. Пробка на Советском шоссе, а также на Октябрьском мосту.
Затруднено движение и на правом берегу города. Там сложно проехать по улице Большевистской. Пробки на улицах Восход, Добролюбова, Бориса Богаткова, Никитина.
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