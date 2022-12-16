Улицы Новосибирска утром 16 декабря сковали пробки в 6 баллов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром 16 декабря улицы Новосибирска сковали пробки в 6 баллов. Заторы на проезде Энергетиков, улицах Широкой, Станционной, Ватутина, Станиславского и Котовского. Пробка на площади Труда. Об этом сообщает «2ГИС».

Затруднено движение по улицам Немировича-Данченко, Сибиряков-Гвардейцев, Титова и Троллейной. Заторы на Блюхера, Новогодней, площади Лыщинского и проспекте Карла Маркса. Пробка на Советском шоссе, а также на Октябрьском мосту.

Затруднено движение и на правом берегу города. Там сложно проехать по улице Большевистской. Пробки на улицах Восход, Добролюбова, Бориса Богаткова, Никитина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber