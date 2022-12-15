В Новосибирске с 16 декабря изменится схема движения автобуса № 9

Автобус изменит свой маршрут. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске автобус № 9, курсирующий от Вокзала «Новосибирск-Главный» до Юго-Западного жилмассива, изменит схему движения. По новому маршруту он начнет ходить с 16 декабря. Об этом рассказали в городском муниципалитете.

— Из пути следования автобусов (в прямом и обратном направлениях) исключаются площадь им. Гарина-Михайловского, Вокзальная магистраль, улица Советская, в обратном направлении — улица Ленина, — пояснили в муниципалитете.

Название маршрута заменено на «Ул. Колыванская — Юго-Западный ж/м».

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