В Советском районе Новосибирска сгорели сразу две машины. Фото: "Навигатор".

С приходом лютых морозов в сводках МЧС все чаще стали мелькать новости о возгораниях авто. Так, за минувшую ночь в Новосибирске произошло сразу 2 таких ЧП. Оба – в Советском районе города.

– Сначала вспыхнул Volkswagen Polo, а затем пламя перекинулось на припаркованную рядом Toyota Crown. Пожарные, которые прибыли на место, оперативно справились с огнем. Однако пламя уничтожило машины – восстановлению они не подлежат, – пишет издание «Навигатор» со ссылкой на очевидцев ЧП.

Предварительная версия случившегося – короткое замыкание во время прогрева одной из машин.

Новосибирцам пояснили, как избежать подобного. В ГО и ЧС по Советскому району рекомендуют водителям проверить в машинах проводку на исправность. Также нельзя использовать для утепления двигателей непредназначенные для этого вещи. Речь о старых одеялах, куртках. Допустимо лишь автоодеяло. То, что куплено в спецмагазине. Нельзя применять и самодельные обогреватели.

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