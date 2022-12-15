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НовостиОбщество15 декабря 2022 15:32

В Новосибирске прокуратура начала проверку после массового отключения света на Шлюзе

Вечером в четверг без электричества остались 29 домов
Галина СИМОНОВА
В Новосибирске прокуратура начала проверку после массового отключения электричества на Шлюзе.

В Новосибирске прокуратура начала проверку после массового отключения электричества на Шлюзе.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске прокуратура начала проверку после массового отключения электричества на Шлюзе. Напомним, вечером в четверг без света там остались 29 домов. Отключили электроэнергию в шесть вечера, а вернуть обещали в девять.

— В целях координации ремонтно-восстановительных работ на место происшествия сразу же выехал и. О. Прокурора Советского района Андрей Акрамов, — сообщили в ведомстве. — Полностью свет в дома вернули в 21:35.

Прокуратура проверит соблюдение закона работниками Управления энергетики и водоснабжения, при проведении которыми работ и были обесточены дома.

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