В Новосибирске «Тойота» сбила 65-летнего пенсионера

В Новосибирске иномарка сбила пенсионера. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
В Новосибирске иномарка сбила пенсионера. ДТП случилось в Советском районе города вечером в четверг, 15 декабря.
— В 18:50 50-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» ехал по улице Балтийская в сторону улицы Шлюзовой. У дома № 15 на улице Шлюзовой он сбил 65-летнего мужчину, который шел в попутном направлении, — сообщили в городской Госавтоинспекции.
Пострадавшего пенсионера доставили в больницу. На месте работал экипаж ДПС, все обстоятельства произоедшего устанавливаются.
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