В Новосибирске «Тойота» сбила 65-летнего пенсионера

В Новосибирске иномарка сбила пенсионера. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске иномарка сбила пенсионера. ДТП случилось в Советском районе города вечером в четверг, 15 декабря.

— В 18:50 50-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» ехал по улице Балтийская в сторону улицы Шлюзовой. У дома № 15 на улице Шлюзовой он сбил 65-летнего мужчину, который шел в попутном направлении, — сообщили в городской Госавтоинспекции.

Пострадавшего пенсионера доставили в больницу. На месте работал экипаж ДПС, все обстоятельства произоедшего устанавливаются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер