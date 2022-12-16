Мороз до -31 градуса и слабый ветер будут в Новосибирске 16 декабря

В Новосибирске немного повысится температура. Фото: Иван МАКЕЕВ

16 декабря температура в Новосибирске опустится до -31 градуса ночью. Такой прогноз передают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра. Зато днем будут не такие сильные холода.

— Ночью в городе температура опустится до -26…-28 градусов, в пригороде — до -31. Днем будет -17…-19. Будет небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах изморозь. На дорогах местами гололедица. Юго-восточный ветер подует со скоростью 2-7 метров в секунду, — сообщили синоптики.

В Новосибирской области температура опустится до -29…-34, местами -23…-28. Температура днем будет -16…-21, местами до -26.

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