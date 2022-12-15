На Михайловской набережной в Новосибирске подключают новогоднюю иллюминацию

Новогоднюю иллюминацию подключают на Михайловской набережной 15 декабря. Фото: предоставлено читателем
Новогоднюю иллюминацию подключают на Михайловской набережной 15 декабря. Об этом КП-Новосибирск рассказали читатели.
Так, на набережной уже украсили деревья.
− Горят все 24 дерева. К вечеру зажгут остальные элементы иллюминации – снежинку и арку, − сообщили КП-Новосибирск читатели.
Также рабочие устанавливают пункты проката коньков. Работы планируют завершить к ночи.
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