В Новосибирской области после увеличения прожиточного минимума вырастут детские пособия. Фото: Даниил ОПАРИН

В Новосибирской области после увеличения прожиточного минимума вырастут детские пособия. В региональном пенсионном фонде рассказали, как их будут рассчитывать.

— Размер выплаты зависит от доходов родителей и может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе. Если при назначении пособия в базовом размере (50% ПМ) доход на одного человека в семье оказывается меньше среднедушевого прожиточного минимума, выплату увеличивают до 75%. Если с учетом этого средний доход семьи по-прежнему не дотягивает до прожиточного минимума, Пенсионный фонд устанавливает пособие в максимальном размере — 100% регионального прожиточного минимума ребенка, — отметили в ПФР.

Ранее прожиточный минимум на ребенка в Новосибирской области составлял 14 562 рубля. Однако со следующего года он повысится до 15 261 рубля. Соответственно, станет больше и сумма пособия.

Напомним, с 1 января 2023 года вводится единое пособие на детей и беременных женщин, которое заменит шесть действующих мер поддержки. Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, кому будут положены выплаты, как они будут рассчитываться и где их можно оформить.

Также с 1 января по новой схеме будут выплачивать и материнский капитал.

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