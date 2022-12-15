Следователи начали проверку после жалоб новосибирцев на гуляющих в мороз детей

В Новосибирске следователи начали проверку после жалоб горожан на гуляющих в мороз в летней одежде детей.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Новосибирске следователи начали проверку после жалоб горожан на гуляющих в мороз в летней одежде детей.
— Организована доследственная проверка. Следователи изучат все обстоятельства произошедшего и дадут оценку действиям опеки Дзержинского района на предмет халатности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — пояснили в областном СК.
В ситуации также обещала разобраться детский омбудсмен по региону Надежда Болтенко, а органы опеки проверит прокуратура.
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