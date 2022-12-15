В микрорайоне Шлюз в Новосибирске без света остались 29 домов

В Новосибирске в микрорайоне Шлюз без света остались 29 домов. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В Новосибирске в микрорайоне Шлюз без света остались 29 домов. Аварийное отключение случилось вечером в четверг, 15 декабря.

Как сообщает муниципальный портал «Мой Новосибирск», электричество отключили в домах на улицах Шлюзовой, Сиреневой, 2-ой Миргородской, Русской, Тружеников и Добровольческая. О причинах отключения не сообщается.

Вернуть свет обещают в девять вечера. Фото: map.novo-sibirsk.ru

Свет пропал еще в шесть вечера, а вернуть его новосибирцам обещают в девять.

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