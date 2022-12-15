«Это настоящая сказка»: две певицы из новосибирского села выступили на передаче Андрея Малахова

Жительницы деревни Бугриновка Чистоозерного района попали на телевидение. Фото: стоп-кадр из видео / Привет, Андрей!
Жительницы деревни Бугриновка Чистоозерного района Надежда Гельфенштейн и Светлана Акулкина стали героинями передачи «Привет, Андрей!». Анонс выпуска появился в соцсетях.
Ведущим шоу является Андрей Малахов. Сибирячки исполнили для него и для всех присутствующих песню про российскую деревню. Выпуск покажут на телеканале «Россия-1» в субботу, 17 декабря.
Пользователи Сети поинтересовались, как артистки попали на передачу.
− Нас нашли через Ютуб по песне, которую мы исполнили на программе. Написали нам. Потом начали созваниваться, так мы и попали на съемку. Сказка? Да, для нас это настоящая сказка, − написала в соцсетях Светлана Акулкина.
Новосибирцы порадовались за землячек и отметили, что с нетерпением ждут их выступления на ТВ.
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