Прокуратура проверит органы опеки из-за гулявших без зимней одежды в мороз детей

Соседи многодетной матери пожаловались на шестерых детей, гуляющих на морозе в летней одежде и обуви. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске прокуратура проверит органы опеки, после того, как соседи многодетной матери пожаловались на шестерых детей, гуляющих на морозе в летней одежде и обуви. По их словам, они уже неоднократно обращались по поводу семьи в Роспотребнадзор, опеку и полицию, но ситуация так и не изменилась.

— Прокуратура проверит работу органов профилактики. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщили в ведомстве.

Сейчас в истории также разбирается уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

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