В Новосибирскую область привезли назальную вакцину от коронавируса

В Новосибирскую область привезли 200 тысяч насадок на шприц для интраназальной вакцинации от коронавируса. Фото: Ксения Высотина

В Новосибирскую область привезли 200 тысяч насадок на шприц для интраназальной вакцинации от коронавируса. В ближайшее время их распределят по всем поликлиникам региона.

— По данным разработчиков, этот способ иммунизации создает барьер для вируса еще «на входе» — антитела не дают проникнуть коронавирусу через слизистую оболочку носа. При интраназальной вакцинации используют уже известный препарат «Спутник v», единственное отличие — способ введения: вместо инъекции в верхнюю треть плеча Гам-КОВИД-Вак распыляют в один из носовых ходов, — сообщили в правительстве региона.

Вакцинацию также проводят в два этапа с разницей в три недели. Но i и ii компоненты можно использовать и отдельно — для ревакцинации.

— Перед введением препарата необходимо высморкаться, сделать несколько вдохов, закрывая поочередно носовые ходы, чтобы определить, который из двух дышит свободнее. В него на вдохе и распыляют вакцину, — рассказывают медики.

После введения вакцины полчаса пациент должен пробыть под наблюдением медиков. Два часа после процедуры нельзя чихать, сморкаться, пить, есть и курить.

Решение об интраназальной вакцинации принимает врач с учетом возраста, состояния здоровья и желания пациента. Привиться можно в любой из поликлиник Новосибирска или районов области.

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