Видео с места массового ДТП в Заельцовском районе Новосибирска показали очевидцы

Асфальт был усеян частями пострадавших в ДТП машин. Фото: стоп-кадр из видео читателя

Появилось видео с места массового ДТП в Заельцовском районе Новосибирска. Запись КП-Новосибирск предоставил читатель.

В ЧП, произошедшем 15 декабря, пострадали три человека. Участниками аварии стали как минимум девять автомобилей. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции и экипажи скорой помощи.

Как видно на записи, машины раскидало по разным сторонам проезжей части. Одна из иномарок со сплющенным передним бампером стояла посреди дороги. Больше всего разбитых авто находилось справа по ходу движения.

Асфальт был усеян частями пострадавших в ДТП транспортных средств.

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