Прокуратура проверит школу под Новосибирском, где работал учитель, устроивший вписку с детьми

Прокуратура проверит школу в Черепановском районе, где работал учитель, устроивший вписку с детьми. Фото: соцсети

Прокуратура проверит школу в Черепановском районе, где работал учитель, устроивший вписку с детьми. Напомним, 25-летний преподаватель истории и обществознания приехал в новосибирское село из Москвы по программе «Учитель для России». Правда, отработав всего год, уволился. Оказалось, успеваемость детей скатилась, а молодой педагог больше говорил со школьниками за жизнь, а не следовал программе.

На прощание учитель решил устроить школьникам прощальную вечеринку. Однако та была далека от чаепития в классе. Педагог позвал детей к себе домой. И как позже рассказывали сами школьники — он раздал им вейпы и презервативы. Не обошлось и без алкоголя. Одной из девочек даже стало плохо — ее с тусовки забрала мама и повезла в больницу.

— В связи с непринятием руководством школы и педагогическим составом мер по формированию у несовершеннолетних законопослушного поведения прокурором района внесено представление директору школы, результаты рассмотрения которого поставлены под контроль, — пояснили в ведомстве.

Сейчас педагог уже вернулся в Москву. И понимает, что учителем ему теперь вряд ли когда-нибудь еще удастся поработать. Проверку после такой вечеринки начали и следователи: ее взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

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