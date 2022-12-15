Умер Анатолий Масалов - гендиректор завода «Сиблитмаш»

Анатолий Масалов скончался в возрасте 69 лет. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В четверг, 15 декабря, не стало генерального директора завода «Сиблитмаш» Анатолия Масалова. О смерти заслуженного машиностроителя РФ сообщили в мэрии Новосибирска.

Анатолий Масалов скончался в возрасте 69 лет. Причина его смерти неизвестна.

− Для меня Анатолий Карпович навсегда останется одним из самых авторитетных и ярких руководителей предприятий Новосибирска, человеком дела и слова, преданным своей цели, исключительно порядочным и честным профессионалом, − отметил мэр города Анатолий Локоть.

Сибиряк посвятил всю свою жизнь «Сиблитмашу». Свой путь он начал как ученик фрезеровщика. По завершении военной службы Анатолий Масалов вернулся на завод. За годы работы на предприятии он попробовал себя на разных должностях, от начальника технологического бюро «дорос» до замдиректора завода.

В 1990 году Анатолий Карпович встал во главе предприятия. Он проявил себя как блестящий руководитель, которого волновала судьба завода.

За деятельность по сохранению и развитию промышленного производства сибиряка наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени и золотым Почетным знаком «Достояние Сибири».

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