В новосибирской поликлинике ищут добровольцев на автомобилях для развоза врачей на вызовы

В новосибирских поликлиниках не хватает служебных машин. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В поликлинике № 19 не хватает служебных машин из-за увеличения заболеваемости гриппом и ОРВИ. Медработники срочно ищут добровольцев-водителей, которые могли бы доставлять врачей на вызовы. Сообщение с просьбой и номером телефона старшей медсестры распространили в группах Первомайского района в социальных сетях.

– Сейчас, в волну гриппа и ОРВИ, нашим врачам необходима помощь добровольцев на автомобилях для обслуживания вызовов. Машины нужны ежедневно с 12:00 до 20:00, – указано в обращении поликлиники.

Объявления распространяют в местных группах. Фото: Подслушано Первомайка.

В пресс-службе Минздрава Новосибирской области КП-Новосибирск подтвердили, что сейчас действительно сильно увеличилось количество вызовов, и служебного транспорта не всегда хватает.

– Для доставки медиков на вызовы поликлиники используют служебные машины. В случае необходимости дополнительного транспорта, заключается договор со службой такси. Сейчас, в связи с эпидситуацией, количество задействованных для работы амбулаторной службы автомобилей увеличивается, – сообщили КП-Новосибирск в министерстве здравоохранения региона.

Как пояснила КП-Новосибирск старшая медсестра поликлиники, о поиске добровольцев распорядилась главный врач.

– Нам не хватает машин. И врачей, конечно, не хватает. Сейчас повышенная заболеваемость, пытаемся так выйти из положения. Главный врач указала мой номер: мне звонят, я записываю телефон, этот водитель приезжает и у нас работает, – пояснила КП-Новосибирск старшая медсестра поликлиники.

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