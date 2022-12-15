Следователи начали проверку после того как загорелся самолет Ан-12 в новосибирском аэропорту Толмачево

Загоревшимся в Новосибирском аэропорту Толмачево грузовым самолетом Ан-12 заинтересовались следователи. Фото: стоп-кадр из видео / Аэро-Сити

Загоревшимся в Новосибирском аэропорту Толмачево грузовым самолетом Ан-12 заинтересовались следователи. ЧП произошло в четверг, 15 декабря.

— Примерно в час дня самолет, летевший из Иркутска в Уфу, экстренно сел в Новосибирске из-за отказа 4 двигателя. После приземления двигатель загорелся. На борту находилось 10 членов экипажа, пассажиров не было. В результате ЧП никто не пострадал, — рассказали подробности инцидента в Восточном МСУТ СК России.

Сейчас следователи проводят проверку по факту нарушению правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

— На месте работают следователи и криминалисты, все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — добавили в СК.

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