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НовостиПроисшествия15 декабря 2022 10:33

Стали известны подробности массового ДТП в Заельцовском районе Новосибирска

Пострадали три человека
Анастасия ХРОМЫХ
ДТП произошло 15 декабря на улице Дуси Ковальчук. Фото: АСТ-54

ДТП произошло 15 декабря на улице Дуси Ковальчук. Фото: АСТ-54

Подробности массового ДТП в Заельцовском районе раскрыли в Госавтоинспекции Новосибирска. Напомним, авария произошла 15 декабря на улице Дуси Ковальчук.

Как сообщали в соцсетях, столкнулись не менее 9 автомобилей. При этом четыре машины стояли на парковке.

По информации Госавтоинспекции, в ДТП пострадали три человека. Их доставили в больницу.

− На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства происшествия, − уточнили в публикации.

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