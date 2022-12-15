Стали известны подробности массового ДТП в Заельцовском районе Новосибирска

ДТП произошло 15 декабря на улице Дуси Ковальчук. Фото: АСТ-54

Подробности массового ДТП в Заельцовском районе раскрыли в Госавтоинспекции Новосибирска. Напомним, авария произошла 15 декабря на улице Дуси Ковальчук.

Как сообщали в соцсетях, столкнулись не менее 9 автомобилей. При этом четыре машины стояли на парковке.

По информации Госавтоинспекции, в ДТП пострадали три человека. Их доставили в больницу.

− На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства происшествия, − уточнили в публикации.

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