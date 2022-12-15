В Заксобрании предложили построить школу на месте инфекционной больницы в Новосибирске

Андрей Шимкив предложил построить школу в центре Новосибирска на месте старой инфекционной больницы. Фото: Заксобрание НСО

Спикер областного Заксобрания Андрей Шимкив предложил построить школу в центре Новосибирска на месте старой инфекционной больницы.

Дело в том, что в ближайшее время в городе рядом со зданием по улице Кирова, 3 начнется строительство парка имени Юрия Бугакова. В 2024 году на работы планируется потратить 67, 5 миллионов рублей. Но территория зеленой зоны может существенно сократиться из-за того, что практически там же планируется построить новую школу.

— Буду выходить с предложением оставить всю территорию под парк. Это единственное место в центре города, наиболее подходящее для строительства парка. А школу можно построить на месте старой инфекционной больницы. Шикарное место! И все вопросы снимем, — пояснил Андрей Шимкив журналистам в перерыве 28-й сессии регионального парламента.

Напомним, деньги на строительство парка губернатор Андрей Травников из областного и городского бюджетов. Юрий Бугаков − полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Он был председателем племзавода «Ирмень».

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Об этом сообщил губернатор Андрей Травников (подробнее).

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