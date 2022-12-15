«Лежал в кювете и глядел в надежде на дорогу»: сибирячка спасла пса, которому живодеры прострелили мордочку

Под Новосибирском спасли пса, которому живодеры прострелили мордочку. Фото: предоставлено Валерией.

На трассе Коченёво-Шагалово жительница Новосибирской области нашла окровавленную собаку. Женщина не осталась равнодушной и спасла пса. Оказалось, он стал жертвой живодеров. КП-Новосибирск выяснила подробности этой истории.

– Собаку нашла мама моей подруги. Первый раз заметила ее, когда ехала в сторону Коченево. Тогда животное перебегало дорогу. Не было видно, что у него есть какие-то травмы. А когда возвращалась в обратную сторону, заметила, что пес лежал в кювете. Он сложил мордочку на лапки, с нее капала кровь. Он замер и в надежде глядел на дорогу, – рассказала КП-Новосибирск Валерия, знакомая спасительницы. – Она остановилась, взяла из машины плед, завернула в него собаку и отвезла в ветклинику.

Врачи обследовали собаку, сделали рентген. Он показал, что псу прострелили мордочку. Пальнули в нее дробью.

– Собаку усиленно лечат. Колют антибиотики, кровоостанавливающие, обезболивающие. Обрабатывают ему раны. Надеемся, что он поправится! – добавила Валерия.

Девушка надеется, что в полиции и найдут тех, кто поиздевался над несчастным псом. Заявление, по словам сибирячки, уже написано.

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