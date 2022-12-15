В Новосибирске Большевистскую сковала дикая пробка из-за ДТП. Фото: предоставлено очевидцем.

В четверг, 15 декабря, улицу Большевистскую в Новосибирске сковала гигантская пробка. Там, как сообщили КП-Новосибирск очевидцы, произошло ДТП.

– Предполагаю, что один из участников аварии пошел на поворот, а второй не заметил маневра и врезался в него. Из-за ДТП на участке сильный затор, – поделился очевидец аварии.

На кадрах с места ДТП видно, что машины столкнулись на светофоре. Предварительно известно, что никто не пострадал.

Ранее КП-Новосибирск писала о жестком массовом ДТП на Дуси Ковальчук.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber