В школах и детских садах Новосибирской области усилят борьбу с гриппом и ОРВИ

В Новосибирской области разведут потоки на утренниках в школах и детских садах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области усилили профилактику в дошкольных и учебных учреждениях для снижения заболеваемости гриппом и ОРВИ у детей. В школах и детских садах будут проводить новогодние утренники в разное время, отдельно в каждом классе или группе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

В министерстве образования региона даже задумались о возвращении дистанционки:

– Руководителям учреждений и муниципальным органам управления образованием необходимо проработать возможности использования дистанционного обучения и других методов так, чтобы организовать образовательный процесс без посещения учреждений, – сообщают в пресс-службе областного правительства.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что родителям рекомендовали надевать маски на новогодних утренниках в детсадах.

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