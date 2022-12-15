«В морозы дети ходят в летней обуви»: новосибирцы пожаловались на многодетную мать, чьи дети гуляют без зимней одежды

В Новосибирске проверят многодетную семью, в которой дети в мороз гуляют в летней обуви.
Фото: Наталия АНДРЕАССЕН
Жители Новосибирска пожаловались на многодетную мать из Дзержинского района. По их словам, шестеро детей, которые растут в семье, в опасности. Новосибирцы обратились к уполномоченной по правам ребенка НСО Надежде Болтенко.
– По словам обратившихся, в семье 6 маленьких детей, они все без зимней одежды, в морозы ходят по улице в летней обуви. Также в квартиру, по словам соседей, регулярно приходят люди в неадекватном состоянии, – написала в телеграм-канале Надежда Болтенко. – Срочно связалась с администрацией района.
По словам детского омбудсмена, соседи неоднократно обращались по поводу семьи в Роспотребнадзор, опеку, а также в полицию. Однако, как утверждают горожане, никто не принял никаких мер. Надежда Болтенко организовала выезд в семью.
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