«Считает себя королем дороги»: в Новосибирске водитель иномарки проехался по встречке

Водитель иномарки проехался по встречке в Ленинском районе Новосибирска. Фото: стоп-кадр из видео / АСТ-54

Водитель иномарки проехался по встречке в Ленинском районе Новосибирска. Нарушителя сняла камера видеорегистратора, установленная на другом авто.

Как рассказали очевидцы в группе «АСТ-54», черный внедорожник марки Toyota Land Cruiser выехал со двора дома по адресу улица Титова, 31. Однако вместо того, чтобы держаться своей полосы, водитель решил пойти против системы.

− Видимо, правила не для всех писаны, − отметили в публикации.

Пользователей Сети возмутили действия водителя, и он попал под жесткую критику.

− Считает себя королем дороги, − негодует один из местных жителей.

В Госавтоинспекции Новосибирска заявили, что проведут проверку и примут процессуальное решение.

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