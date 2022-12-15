«Считает себя королем дороги»: в Новосибирске водитель иномарки проехался по встречке

Водитель иномарки проехался по встречке в Ленинском районе Новосибирска. Фото: стоп-кадр из видео / АСТ-54
Водитель иномарки проехался по встречке в Ленинском районе Новосибирска. Нарушителя сняла камера видеорегистратора, установленная на другом авто.
Как рассказали очевидцы в группе «АСТ-54», черный внедорожник марки Toyota Land Cruiser выехал со двора дома по адресу улица Титова, 31. Однако вместо того, чтобы держаться своей полосы, водитель решил пойти против системы.
− Видимо, правила не для всех писаны, − отметили в публикации.
Пользователей Сети возмутили действия водителя, и он попал под жесткую критику.
− Считает себя королем дороги, − негодует один из местных жителей.
В Госавтоинспекции Новосибирска заявили, что проведут проверку и примут процессуальное решение.
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