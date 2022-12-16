«Он ассоциируется со справедливостью»: новосибирский татуировщик набил парню портрет Данилы Багрова из культового фильма «Брат»

Данила Багров с арбузом. Фото: предоставлено Леонидом Черновым

Новосибирский татуировщик набил парню портрет Данилы Багрова из фильма «Брат». Мастер Леонид Чернов иногда делает бесплатно татуировки жителям сельской местности. Об этом он рассказал КП-Новосибирск.

- Я еще в молодости полюбил этого героя. Все картины смотрел, подробно изучал место гибели Бодрова, его жизнь. И меня постигла такая мысль: «А почему бы не сделать татуировку?». Изначально хотел себе, но это неудобно, поэтому провел конкурс и набил ее парню, - рассказал КП-Новосибирск Леонид Чернов, тату-мастер.

По словам мужчины, эскиз он разместил у себя на странице. Набить татуировку захотели шесть человек. Победителя выбрали при помощи программы.

Кадр из фильма "Брат". Фото: скриншот из фильма Алексея Балабанова "Брат"

- Я поговорил с парнем, и он рассказал, что ему нравится фильм. Этого героя он хотел бы видеть на своем теле. Багров ассоциируется у него со справедливостью. Когда вокруг мрак, криминал, а этот персонаж творит справедливость своими руками, - объясняет Леонид.

Татуировке уже год, она не перестает радовать хозяина.

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