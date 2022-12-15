В детских садах Новосибирской области частично вводят масочный режим из-за гриппа и ОРВИ

В детских садах Новосибирской области рекомендуют соблюдать масочный режим. Фото: Иван МАКЕЕВ

Родителей просят приходить в масках на новогодние утренники в детские сады. Об этом сообщили на сайте управления Роспотребнадзора по Новосибирской области.

– Приветствуется также, если присутствующие на мероприятии родители и родственники вакцинированы против гриппа, COVID-19, или имеют сведения о перенесенном заболевании за последние 6 месяцев, – уточнили в Роспотребнадзоре.

Рекомендательную меру вводят из-за увеличения заболеваемости гриппом и ОРВИ. Однако пускать или не пускать родителей на мероприятие – решают самостоятельно руководители детского сада.

Сотрудникам рекомендуется дезинфицировать помещения, использовать бактерицидные лампы и измерять температуру на входе. При этом нельзя проводить утренники, совмещая несколько групп.

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