Новосибирский пожарный стал чемпионом России по «борцовскому баскетболу»

Пожарный Денис Филинов из Искитимского района одержал победу на Чемпионате России по регболу. Фото: ГУ МЧС России по НСО

Пожарный Денис Филинов из Искитимского района одержал победу на Чемпионате России по регболу. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по региону.

Регбол – это спортивная командная игра с элементами борьбы, баскетбола и регби. Ее еще называют «борцовским баскетболом». Денис играет за сборную Новосибирской области.

Сибиряк − сотрудник пожарно-спасательной части №26, работает в этой области уже три года. Интересно, что он пошел по стопам отца и дяди. Несмотря на напряженную работу, парень всегда находил время на занятия спортом.

− 12 лет я занимался смешанными единоборствами. После тренировок мы часто с парнями играли в регбол, − рассказал Денис Филинов.

Пожарный много тренировался и в 2020 году вступил в сборную НСО по регболу. В прошлом году сибиряки заняли четвертое место по стране.

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