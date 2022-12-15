Тайник был в снегу: в Новосибирской области будут судить парней, пытавшихся сбыть крупную партию наркотиков

Двое мужчин, обвиняемых в покушении на сбыт наркотиков, предстанут перед судом в Новосибирской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двое парней, обвиняемых в покушении на сбыт наркотиков, предстанут перед судом в Новосибирской области. Общая масса запрещенных веществ составила почти пять килограммов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По данным следствия, 9 марта 2022 года 27-летние парни через интернет и специальную программу получили от неизвестного адрес, где находятся наркотики. Действовали они группой лиц по предварительному сговору.

Тайник располагался в снегу рядом с селом Сенчанка в Новосибирском районе. Обвиняемые прибыли на место и извлекли упакованную в полимерные пакеты закладку. В дальнейшем злоумышленники планировали заниматься сбытом запрещенных веществ.

При подъезде к селу парней задержали полицейские. Наркотики изъяли в присутствии понятых.

В отношении новосибирцев возбудили уголовное дело по части третьей статьи 30, части пятой статьи 228.1 УК РФ – «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети «Интернет» группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в суд.

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