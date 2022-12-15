Разъяренная жительница Новосибирска воткнула нож в живот пьяному сожителю. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске посиделки семейной пары закончились поножовщиной. Гражданские супруги повздорили, и женщина схватилась за нож. Подробности кровавого конфликта раскрыли в ГУ МВД по Новосибирской области.

– 14 декабря в больницу доставили 47-летнего жителя Ленинского района. Врачи диагностировали у него ножевое ранение живота. Сообщение о пациенте передали в полицию. Правоохранители установили, что пострадал мужчина от рук своей гражданской жены, 49-летней женщины. Они накануне распивали спиртное и поссорились. В ходе конфликта сожительница ударила мужчину ножом, – уточнили в пресс-службе полиции.

Женщину задержали по месту жительства. В отношении нее возбудили уголовное дело по части 2 статьи 11 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы. Сейчас сибирячка под подпиской о невыезде.

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