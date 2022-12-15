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НовостиОбщество15 декабря 2022 5:28

Стал известен новый прожиточный минимум в Новосибирской области на 2023 год

Он увеличится почти на 700 рублей
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В правительстве Новосибирской области утвердили прожиточный минимум на 2023 год.

В правительстве Новосибирской области утвердили прожиточный минимум на 2023 год.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В правительстве Новосибирской области утвердили размер прожиточного минимума на 2023 год. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Андрей Травников.

В следующем году прожиточный минимум будет составлять 14 728 рублей в месяц на человека. Для работающих граждан – 16 054 рубля, для пенсионеров – 12 666 рублей, а для детей – 15 261 рубль.

Напомним, с июня 2022 года прожиточный минимум в Новосибирской области составлял 14 053 рубля, а МРОТ – 18 334 рубля.

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