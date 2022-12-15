В Новосибирском зоопарке у золотистых львиных тамаринов родились детеныши. Фото: Анна Новикова.

В Новосибирском зоопарке очередное пополнение. В это раз малыши появились у золотистых львиных тамаринов. Их на видео сняла постоянная посетительница зверинца Анна Новикова.

– В семье золотистых львиных тамаринов родились два малыша. Они еще крохотные и катаются на спине у мамы, – рассказала КП-Новосибирск Анна Новикова.

Пока тамаринчики еще совсем малы, Большую часть времени крохи спят. За ними приглядывают не только родители, но и другие сородичи. Периодически взрослые особи проверяют, крепко ли детеныши держатся на спине у мамы.

К трем месяцам малыши окрепнут и станут самостоятельными.

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