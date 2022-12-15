Бюджет Новосибирской области на 2023 год принят с дефицитом более 45 миллиарда рублей

Бюджет Новосибирской области принят с дефицитом в 45 миллиардов рублей.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В четверг, 15 декабря, депутаты Заксобрания Новосибирской области приняли бюджет региона на 2023 год во втором чтении. Также утвердили планы на 2024 и 2025 годы.
После первого чтения поступило несколько сотен поправок от губернатора и прокуратуры. В итоге доходная часть составила 259,9 миллиарда рублей. Расходов почти на одну пятую часть больше – 305,2 миллиарда.
В прошлом году дефицит бюджета области составлял 15,8 миллиарда рублей.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что городской бюджет приняли с дефицитом в 800 миллионов рублей.
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