Бюджет Новосибирской области на 2023 год принят с дефицитом более 45 миллиарда рублей

Бюджет Новосибирской области принят с дефицитом в 45 миллиардов рублей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В четверг, 15 декабря, депутаты Заксобрания Новосибирской области приняли бюджет региона на 2023 год во втором чтении. Также утвердили планы на 2024 и 2025 годы.

После первого чтения поступило несколько сотен поправок от губернатора и прокуратуры. В итоге доходная часть составила 259,9 миллиарда рублей. Расходов почти на одну пятую часть больше – 305,2 миллиарда.

В прошлом году дефицит бюджета области составлял 15,8 миллиарда рублей.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что городской бюджет приняли с дефицитом в 800 миллионов рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber