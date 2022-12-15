В Новосибирске могут отложить открытие нового ЛДС из-за строительства водоотвода

Сроки ввода в эксплуатацию нового ЛДС могут сдвинуть. Фото: ООО "Элин-Альфа".

Мэрия Новосибирска продлила разрешение на строительство водоотвода до ледовой арены. Документ с новой датой – 6 августа 2023 года – опубликован на сайте департамента строительства.

В связи с этим и сроки ввода ледовой арены в эксплуатацию могут быть перенесены на сентябрь 2023 года, предположил депутат горсовета Новосибирска Александр Бурмистров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он опубликовал скан документа с планом по завершению строительства водоотвода к ЛДС, в котором указано, что коллектор и очистные сооружения запустят только к 30 сентября 2023 года.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что мэр Анатолий Локоть признал, что строительство новой станции метро «Спортивная» завершат в декабре, а ввод в эксплуатацию придется перенести на следующий год.

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