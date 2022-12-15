Сбер наградил лауреатов первой Научной премии

Фото: Пресс-служба Сибирского банка ПАО Сбербанк

В сумме трое ученых получили 60 миллионов рублей в качестве поощрения за свои исследования и вклад в науку.

Так, в номинации «Физический мир» лауреатом стал Юрий Оганесян, академик РАН, доктор физико-математических наук. Премия присуждена за основополагающие работы по синтезу сверхтяжёлых химических элементов и вклад в становление экспериментальной базы ускорителей, заложивших перспективы будущих открытий и революционных ядерных технологий.

В номинации «Науки о жизни» - Александр Габибов, академик РАН, доктор химических наук за открытие каталитической функции иммуноглобулинов в природе и создание методами комбинаторной химии и биологии искусственных биокатализаторов для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний.

Фото: Пресс-служба Сибирского банка ПАО Сбербанк

В номинации «Цифровая вселенная» - Александр Холево, академик РАН, доктор физико-математических наук за основополагающий вклад в квантовую информатику и работы, открывающие путь к принципиально новым системам коммуникаций и вычислений.

Все заявки на премию прошли независимую экспертизу, в которую было вовлечено 392 российских и зарубежных учёных. На её основе ученые советы сформировали списки финалистов в каждой номинации. А итоговое решение о лауреатах этого года принимал комитет премии, в который вошли академики РАН и специалисты мирового уровня.